Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Халиман Оксана Владимировна
6.0
0
Халиман Оксана Владимировна
Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Денталюкс
ул. Семеновская, 9Б
Первичный приём взрослых
Стоматолог-гигиенист
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Гребенщикова
Марина Андреевна
Стоматолог-гигиенист
6.0
0
Записаться
Нгуен
Алина Дмитриевна
Стоматолог
,
Стоматолог-гигиенист
6.0
0
Записаться
Морева
Валерия Андреевна
Стоматолог-пародонтолог
,
Стоматолог-гигиенист
9.2
11
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...