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Матюшина Ольга Ивановна
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Матюшина Ольга Ивановна

Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, специальность "Стоматология профилактическая", 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • СЦ "Современные аспекты профилактической стоматологии", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2010 г.
  • СЦ "Современные аспекты профилактической стоматологии", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Блеск
пр-т Народный, 19
Первичный приём взрослых
Стоматолог-гигиенист
По запросу
Стоматолог
По запросу
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