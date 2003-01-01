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Матюшина Ольга Ивановна
6.0
0
Матюшина Ольга Ивановна
Стоматолог
,
Стоматолог-гигиенист
Стаж 16 лет
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Информация о враче
Образование
Владивостокский базовый медицинский колледж, специальность "Стоматология профилактическая", 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
СЦ "Современные аспекты профилактической стоматологии", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2010 г.
СЦ "Современные аспекты профилактической стоматологии", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Блеск
пр-т Народный, 19
Первичный приём взрослых
Стоматолог-гигиенист
По запросу
Стоматолог
По запросу
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