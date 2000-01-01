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Центр лазерной флебологии
В клинике 14 врачейЗаписаться на приём
Адреса
пр-т Океанский, 54
1-й , 3-й этажи
- +7 (423) 245 45 32, флебология
- +7 (423) 294 42 22, флебология
- +7 (423) 246 46 06, косметология
- +7 (423) 244 82 39, косметология
- +7 (423) 243 80 82
- +7 (423) 242 36 26
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Информация
Флебология - лазерное лечение варикоза, тромбоза. Косметология - современные методы омоложения, аппаратная косметология, диагностика и удаление новообразований.
Опыт с 2013 года.
Стоимость:
- Флеболог (сосудистый хирург) - первичный прием - 1700 руб.;
- Флеболог и УЗИ - 2000 руб.;
- УЗИ вен - 1800 руб. (две ноги);
- Косметолог-дерматолог - первичный прием - 1000-1500 руб.
Специалисты ЦЕНТРА ЛАЗЕРНОЙ ФЛЕБОЛОГИИ проводят выездные консультации с ультразвуковой диагностикой в следующих клиниках Приморского края:
- Уссурийск — клиника "Возрождение";
- Находка — МЦ "Приско";
- Большой Камень — клиника "Вита-Т";
- Дальнереченск — клиника "Юнилаб";
- Дальнегорск — медицинский центр "Армо";
- Южно-Сахалинск - медицинский центр "Авиценна".
ООО "Центр флебологии".
Лицензия ЛО-25-01-003095.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 13 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 13 лет / Кандидат медицинских наук
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Стаж 23 года / Врач первой категории
Стаж 23 года / Врач первой категории
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Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Стаж не указан
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Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 14 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 14 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
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