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Алехина Елена Владимировна
6.7
3
Алехина Елена Владимировна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
George Group
пр-т Океанский, 41
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
3 отзыва
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