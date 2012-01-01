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Алексеев Сергей Григорьевич
5.7
2
Алексеев Сергей Григорьевич
Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1975 г. окончания
Интернатура по специальности "Травматология и ортопедия", ВМИ
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Травматология и ортопедия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
2 отзыва
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