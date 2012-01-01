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Алексеева Алла Владимировна
6.0
0
Алексеева Алла Владимировна
Психотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Санитарно-гигиенический факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Психотерапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-психотерапевт, Центр СПИД ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2", по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
СПИД-центр
ул. Борисенко, 50
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