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  3. Андреева Ирина Геннадьевна
Андреева Ирина Геннадьевна
6.0
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Андреева Ирина Геннадьевна

Врач ЛФК
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Санитарно-гигиенический факультет, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
По запросу
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