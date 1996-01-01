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Аношина Елена Владимировна
6.3
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Аношина Елена Владимировна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2013 г.
  • Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55
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