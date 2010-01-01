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Ардальянова Татьяна Степановна
6.3
1
Ардальянова Татьяна Степановна
Ревматолог
Стаж 40 лет
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Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебное дело, 1979 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", ВМИ, 1980 г.
Профессиональная переподготовка "Ревматология", ВГМУ, 2010 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ревматология", ТГМУ
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Меридиан здоровья
Доступна онлайн запись
ул. Прапорщика Комарова, 13
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
1 отзыв
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