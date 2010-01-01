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  3. Ардальянова Татьяна Степановна
Ардальянова Татьяна Степановна
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Ардальянова Татьяна Степановна

Ревматолог
Стаж 40 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебное дело, 1979 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", ВМИ, 1980 г.
  • Профессиональная переподготовка "Ревматология", ВГМУ, 2010 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ревматология", ТГМУ
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Меридиан здоровья
Доступна онлайн запись
ул. Прапорщика Комарова, 13
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
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