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Архипова Ольга Григорьевна
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Архипова Ольга Григорьевна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 13 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Медико-профилактический факультет, 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Клиническая лабораторная диагностика", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
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