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  3. Айметова Татьяна Евгеньевна
Айметова Татьяна Евгеньевна
7.5
5

Айметова Татьяна Евгеньевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Аист
пр-т Океанский, 123Б
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
5 отзывов

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