  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Бабелло Юлия Васильевна
Бабелло Юлия Васильевна
6.0
0

Бабелло Юлия Васильевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Новожилова, 19
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи