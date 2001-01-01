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Бабушкина Елена Викторовна
6.3
3
Бабушкина Елена Викторовна
Сурдолог
Стаж 26 лет
Принимает детей
Врач сурдолог-оториноларинголог. Проводит аудиологическое обследование: аудиометрия, тимпанометрия, импедансометрия, отоакустическая эмиссия. Подбор цифровых слуховых аппаратов.
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1986-1993 гг.
Первичная подготовка по детским ЛОР болезням, 1993 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Оториноларингология-сурдология", 2001 г.
Повышение квалификации "Сурдология-оториноларингология", 2006 г.
Повышение квалификации "Сурдология-оториноларингология", 2011 г.
Повышение квалификации "Сурдология-оториноларингология", 2016 г.
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Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Парус
Доступна онлайн запись
пр-т Океанский, 90
Первичный приём взрослых
Сурдолог
По запросу
Первичный приём детей
Сурдолог
По запросу
3 отзыва
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