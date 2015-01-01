Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Безрукавый Олег Владимирович
6.0
0
Безрукавый Олег Владимирович
Анестезиолог-реаниматолог
,
Зав. отделением
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Анестезиология и реаниматология, Общее усовершенствование, 2015 г.
Анестезиология и реаниматология, Сертификационный цикл, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Заведующий отделением-врач-анестезиолог-реаниматолог, Краевая детская клиническая больница №1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Выборова
Лариса Васильевна
Невролог (невропатолог)
,
Зав. отделением
6.6
4
Записаться
Синенко
Яна Станиславовна
Анестезиолог-реаниматолог
6.0
0
Записаться
Акопян
Акоп Вагаршакович
Уролог
,
Зав. отделением
7.2
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...