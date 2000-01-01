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Бондаревская Наталья Михайловна
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Бондаревская Наталья Михайловна
Травматолог-ортопед
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1975 г. окончания
Интернатура, Владивостокская городская клиническая больница Скорой Медицинской Помощи (СМП), 1975 - 1976 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач нейротравматологического отделения, Владивостокская городская клиническая больница СМП, 1976 - 1978 гг.
Врач ортопед-травматолог, Городская клиническая база СМП, 1978 - 2000 гг.
Врач ортопед-травматолог, Краевой клинический центр охраны материнства и детства, 2000 - 2012 гг.
Врач ортопед-травматолог, КГБУЗ Владивостокская детская поликлиника №5, 2012 - 2013 гг.
Врач ортопед-травматолог, Детская клиника Алёнка, с 2013 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Алёнка
Доступна онлайн запись
ул. Ильичева, 4
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
По запросу
Алёнка
Доступна онлайн запись
ул. Станюковича, 16
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
По запросу
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