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Череватенко Александр Александрович
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Череватенко Александр Александрович
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Сердечно-сосудистый хирург
По запросу
0 отзывов
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