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  3. Чернецкий Николай Сергеевич
Чернецкий Николай Сергеевич
6.3
1

Чернецкий Николай Сергеевич

Уролог
Стаж не указан
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Образование

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Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Центр патологии мочеиспускания
ул. Посьетская, 32
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
1 отзыв

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