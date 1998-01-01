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Чудная Юлия Анатольевна
6.3
1
Чудная Юлия Анатольевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Владивостокское Базовое Медицинское училище, 1990-1994 гг.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации, ВГМУ, 2004, 2009, 2013 гг.
Повышение квалификации "Фронтальная реставрация и реставрация жевательных зубов", 2013 г.
Семинар "Новейшие технологии в детской стоматологии", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Постоянный участник Российских и международных мероприятий по ЧЛХ и дентальной имплантологии, в том числе выступает в качестве лектора
Неоднократное участие в благотворительных акциях по социальной стоматологии
Опыт работы
Стоматолог-терапевт, детский прием, Клиника Адреналин, 1998-2013 гг.
Стоматолог-терапевт, детский прием, Клиника Дв-Дент, с 2014 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
DV-Dent
Доступна онлайн запись
ул. Жигура, 26
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв
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