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Дубов Виталий Сергеевич
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Дубов Виталий Сергеевич
Гематолог
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
Диплом ФГБОУ ВО ТГМУ, 2019 г, специальность «Лечебное дело»
Ординатура – ФГБОУ ВО ТГМУ, 2019-2020 гг, специальность «Гематология»
Аккредитация ГБОУ ВПО ТГМУ, 2021 г, специальность «Гематология», действует до 08.2026 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Калинина, 11А/2
Первичный приём взрослых
Гематолог
По запросу
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