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Дурицкая Наталья Борисовна
6.3
5
Дурицкая Наталья Борисовна
Массажист
,
Педиатр
Стаж 37 лет
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
Здоровей-ка
Доступна онлайн запись
пр-т Океанский, 54
Первичный приём детей
Педиатр
1200 р
Вторичный приём детей
Педиатр
980 р
Консультация детей
Педиатр
1080 р
5 отзывов
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