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  3. Дурнева Ольга Павловна
Дурнева Ольга Павловна
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Дурнева Ольга Павловна

Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
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Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Центр стоматологии профессора Русаковой
ул. Уборевича, 38
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
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