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Емельянов Алексей Алексеевич
6.0
0
Емельянов Алексей Алексеевич
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №4
ул. Алеутская, 38
0 отзывов
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