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  3. Емельянов Алексей Алексеевич
Емельянов Алексей Алексеевич
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Емельянов Алексей Алексеевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №4
ул. Алеутская, 38
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