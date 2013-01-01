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Филимонова Александра Анатольевна
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Филимонова Александра Анатольевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
Стаж 6 лет
Проводит лечение кариеса различной степени сложности, реставрацию зубов современными пломбировочными материалами, профессиональную гигиену полости рта ультразвуковым аппаратом AIRFLOW.
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Информация о враче
Образование
ТГМУ, "Стоматология", 2013 г. окончания
Интернатура по специальности "Сстоматология общей практики", МГМСУ им. Евдокимова, 2014 г.
Курсы повышения квалификации
"Первичная эндодонтия", М. Соломонов, 2014 г.
"Обзор современных методов инструментации и обтурации каналов" М. Соломонов, 2014 г.
"Секреты успешной реставрации фронтальная и жевательная группы зубов" Мартынов А.О., 2014 г.
"Секреты успешной реставрации фронтальной группы зубов с использованием современных методик, материалов и инструментов", Лобовкина Л.А., 2014 г.
"Реставрация зубов современными пломбировочными материалами", 2015 г.
"Эстетическая стоматология. Отбеливание. Проблема боли и обезболивания", Н.И.Крихели, 2015 г.
Еще 3
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Ассистент стоматолога-терапевта, ассистент стоматолога- ортопеда, ассистент детского стоматолога, ООО «Ультрадент», г. Владивосток, 2009-2013 гг.
Стоматолог-терапевт, ООО Фирма «ТАВИ» г. Москва, 2013-2014 гг.
Стоматолог-терапевт, гигиенист, стоматологическая клиника «ДантистЪ», с 2014 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
ДантистЪ
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Енисейская, 7
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