  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Филимонова Александра Анатольевна
Филимонова Александра Анатольевна
6.0
0

Филимонова Александра Анатольевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 6 лет
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, "Стоматология", 2013 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Сстоматология общей практики", МГМСУ им. Евдокимова, 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • "Первичная эндодонтия", М. Соломонов, 2014 г.
  • "Обзор современных методов инструментации и обтурации каналов" М. Соломонов, 2014 г.
  • "Секреты успешной реставрации фронтальная и жевательная группы зубов" Мартынов А.О., 2014 г.
Еще 3
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Ассистент стоматолога-терапевта, ассистент стоматолога- ортопеда, ассистент детского стоматолога, ООО «Ультрадент», г. Владивосток, 2009-2013 гг.
  • Стоматолог-терапевт, ООО Фирма «ТАВИ» г. Москва, 2013-2014 гг.
  • Стоматолог-терапевт, гигиенист, стоматологическая клиника «ДантистЪ», с 2014 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
ДантистЪ
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Енисейская, 7
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Блеск
пр-т Народный, 19
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи