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  3. Галанская Любовь Алексеевна
Галанская Любовь Алексеевна
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Галанская Любовь Алексеевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
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