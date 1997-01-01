  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Гаврилова Юлия Валерьевна
Гаврилова Юлия Валерьевна
6.6
3

Гаврилова Юлия Валерьевна

Дерматовенеролог, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1997 г. окончания
  • Ординатура по специальности "Дерматовенерология", ВГМИ
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
3 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи