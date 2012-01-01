Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Жарикова Татьяна Евдокимовна
6.0
0
Жарикова Татьяна Евдокимовна
Лор (оториноларинголог)
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Оториноларингология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 2
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Бычкова
Ольга Дмитриевна
Лор (оториноларинголог)
6.3
1
Записаться
Русс
Ида Евгеньевна
Лор (оториноларинголог)
7.4
6
Записаться
Важенина
Оксана Викторовна
Лор (оториноларинголог)
6.4
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...