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Голодный Константин Петрович
6.0
0
Голодный Константин Петрович
Рентгенолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Партизанский, 33А
0 отзывов
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