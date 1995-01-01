Горелик Надежда Викторовна

Защита кандидатской диссертации "Отдаленные результаты хирургического лечения врожденных пороков сердца у детей в Приморском крае", СО РАМН г. Иркутск, 2005 г.
Курсы повышения квалификации
ТУ "Кл. аллергология и иммунология", Владивостокский государственный медицинский университет, Факультет последипломного профессионального образования,1996 г.
"Неотложные состояния на догоспитальном этапе", Владивостокский международный медицинский учебно-тренировочный центр неотложных состояний, г. Владивосток, 1998 г.
Владивостокский государственный медицинский университет, программа очно-заочного цикла "Избранные вопросы кардиологии", 2000 г.
"Избранные вопросы гастроэнтерологии детей раннего возраста", Владивостокский государственный медицинский университет, 2000 г.
Программа очно-заочного цикла "Ревматология", Владивостокский государственный медицинский университет, 2001 г.
"Кардиология детского возраста", Медицинская академия последипломного образования, г. Санкт-Петербург, 2002 г.
Программа заочного-очного цикла "Избранные вопросы педиатрии", Владивостокский государственный медицинский университет, 2003 г.
"Сердечно-сосудистая хирургия и кардиология", Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева РАМН, Москва, 2004 г.
"Детская кардиология", Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева РАМН, г. Москва, 2005 г.
ТУ "Дифференциальная диагностика туберкулеза детей и подростков", Владивостокский государственный медицинский университет, 2005 г.
"Критические врожденные пороки сердца у новорожденных", Москва, Учебно-исследовательский центр «СоМеТ» на базе Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева РАМН, 2006 г.
ТУ "Эхокардиография", Владивостокский государственный медицинский университет, 2006 г.
СЦ "Педиатрия с детскими инфекциями", Владивостокский государственный медицинский университет, 2007 г.
"ХМ ЭКГ и АД в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний", Санкт-Петербург, ГОУВПО СпбГМА им. И. И. Мечникова, 2008 г.
"Детская кардиология", ГОУ ВПО ДВГМУ Росздрава, г. Хабаровск, 2009 г.
ТУ "Избранные вопросы аритмологии детского возраста", Владивостокский государственный медицинский университет, 2010 г.
"Детская кардиология", Московский государственный медико-стоматологический университет, 2010 г.
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Участие в ассоциациях
Член правления Всероссийского общества пренатальной и детской кардиологии
Член ассоциации детских кардиологов России
Опыт работы
Врач педиатр, врач-кардиоревматолог, заведующая краевой детской консультативной поликлиникой, заведующая отделением детской кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, заведующая Центром детской кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, врач-кардиолог (детский), Краевой клинический центр охраны материнства и детства (сейчас Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи), окт. 2000 - янв. 2012 гг.
Главный врач, Краевая детская клиническая больница № 1, с апреля 2012 г. по настоящее время
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