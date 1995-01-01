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Горелик Надежда Викторовна
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Горелик Надежда Викторовна

Кардиолог, Педиатр, Главный врач
Стаж 27 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, педиатрический факультет, 1995 г. окончания
  • Защита кандидатской диссертации "Отдаленные результаты хирургического лечения врожденных пороков сердца у детей в Приморском крае", СО РАМН г. Иркутск, 2005 г.
Курсы повышения квалификации
  • ТУ "Кл. аллергология и иммунология", Владивостокский государственный медицинский университет, Факультет последипломного профессионального образования,1996 г.
  • "Неотложные состояния на догоспитальном этапе", Владивостокский международный медицинский учебно-тренировочный центр неотложных состояний, г. Владивосток, 1998 г.
  • Владивостокский государственный медицинский университет, программа очно-заочного цикла "Избранные вопросы кардиологии", 2000 г.
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Участие в ассоциациях
  • Член правления Всероссийского общества пренатальной и детской кардиологии
  • Член ассоциации детских кардиологов России
Опыт работы
  • Врач педиатр, врач-кардиоревматолог, заведующая краевой детской консультативной поликлиникой, заведующая отделением детской кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, заведующая Центром детской кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, врач-кардиолог (детский), Краевой клинический центр охраны материнства и детства (сейчас Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи), окт. 2000 - янв. 2012 гг.
  • Главный врач, Краевая детская клиническая больница № 1, с апреля 2012 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
Педиатр
По запросу
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