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  3. Гребенщикова Марина Андреевна
Гребенщикова Марина Андреевна
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Гребенщикова Марина Андреевна

Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, отделение стоматологии
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр стоматологии профессора Русаковой
Доступна онлайн запись
ул. Уборевича, 38
Первичный приём взрослых
Стоматолог-гигиенист
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-гигиенист
По запросу
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