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Грицай А. В.
6.0
0
Грицай А. В.
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
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Образование
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Курсы повышения квалификации
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Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника онкологического диспансера
ул. Русская, 57А
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