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Гуляева Серафима Ефимовна
6.3
1
Гуляева Серафима Ефимовна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
1 отзыв
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