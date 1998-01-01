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Хомутова Татьяна Владимировна
7.1
6
Хомутова Татьяна Владимировна
Педиатр
,
УЗИ-специалист
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, педиатрический факультет, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
СЦ ВГМУ "Ультразвуковая диагностика", 1998, 2004, 2008 гг.
СЦ ВГМУ "Физиотерапия", 1996 г.
ТУ ВГМУ "Доплерография сосудов"
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач УЗИ, ПКОД, 1998 - 2000 гг.
Врач УЗИ, Детская городская клиническая больница Владивостока, с 2000 г.
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Адреса и стоимость приёма
Алёнка
Доступна онлайн запись
ул. Маковского, 7Б
Консультация детей
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
6 отзывов
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