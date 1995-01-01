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Капустина Виктория Сергеевна
6.6
4
Капустина Виктория Сергеевна
Дерматовенеролог
Стаж 19 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1995 г
Клиническая Интернатура по терапии, 1995 г
Первичная специализация по дерматовенерологии. Сертификационный цикл, 1999 г
2005 год специализация по профпатологии. Подтверждение квалификации ежегодно
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Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Партизанский, 33А
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1500 р
4 отзыва
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