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  3. Козаченко Олеся Михайловна
Козаченко Олеся Михайловна
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Козаченко Олеся Михайловна

Стоматолог-терапевт
Стаж 22 года
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Стоматологический факультет
  • Клиническая интернатура на кафедре стоматологии ВГМУ
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка на базе ВГМУ по программе "Стоматология терапевтическая"
  • Повышение квалификации во ВГМУ по ТУ «Проблемы педагогики высшей школы»
Участие в ассоциациях
  • СТаР – Стоматологическая ассоциация России
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Центр стоматологии профессора Русаковой
Доступна онлайн запись
ул. Уборевича, 38
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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