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  3. Казнадзей Наталья Викторовна
Казнадзей Наталья Викторовна
6.8
8

Казнадзей Наталья Викторовна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Профессионал
Владивосток, ул. Лазо, 8
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
8 отзывов

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