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Казнадзей Наталья Викторовна
6.8
8
Казнадзей Наталья Викторовна
Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Профессионал
Владивосток, ул. Лазо, 8
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
8 отзывов
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