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  3. Клевакина Наталья Владимировна
Клевакина Наталья Владимировна
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Клевакина Наталья Владимировна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Лесозаводское медицинское училище,1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование: Операционное дело, Владивостокский базовый медицинский колледж, 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Операционная медицинская сестра (брат)
По запросу
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