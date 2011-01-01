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Клевакина Наталья Владимировна
6.0
0
Клевакина Наталья Владимировна
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Лесозаводское медицинское училище,1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Усовершенствование: Операционное дело, Владивостокский базовый медицинский колледж, 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Операционная медицинская сестра (брат)
По запросу
0 отзывов
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