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Климочкина Наталья Владимировна
6.0
0
Климочкина Наталья Владимировна
Терапевт
,
Главный врач
,
Специалист по биорезонансной терапии
Стаж 23 года
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Клиника современной медицины
ул. Нерчинская, 50
Консультация взрослых
Специалист по биорезонансной терапии
По запросу
0 отзывов
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