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Коблякова Юлия Викторовна
5.7
8
Коблякова Юлия Викторовна
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Советского района
ул. Русская, 88
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
8 отзывов
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