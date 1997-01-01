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  3. Коган Ольга Владимировна
Коган Ольга Владимировна
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Коган Ольга Владимировна

Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Санитарно-гигиенический факультет, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
ул. Можайская, 1Б
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