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Коренков Павел Юрьевич
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Коренков Павел Юрьевич
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2010 г.
Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55
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