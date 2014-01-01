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Коваленко Ирина Викторовна
6.0
0
Коваленко Ирина Викторовна
Педиатр
Стаж 28 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Специализация "Педиатрия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов
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