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  3. Ковалева Эльвира Дмитриевна
Ковалева Эльвира Дмитриевна
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Ковалева Эльвира Дмитриевна

Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
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