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Красовская Элина Игоревна
6.0
0
Красовская Элина Игоревна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, врач-стоматолог, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
George Group
ул. Адмирала Фокина, 29
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов
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