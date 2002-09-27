Крюкова Екатерина Валентиновна
Стаж 17 лет
Принимает детей
Люблю свою профессию. Пользуюсь очками и контактными линзами, что позволяет понимать своих пациентов. Всегда интересуюсь новинками и стараюсь применять их в работе. Прием детей с 7лет
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, пр-т Океанский, 90
Первичный приём взрослых
Оптометрист
По запросу
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Оптометрист
По запросу
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