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Ларионова Диана Борисовна
6.0
0
Ларионова Диана Борисовна
Главный врач
Стаж 28 лет
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Сона Плюс
Владивосток, ул. Пионерская, 1
0 отзывов
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