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Ленникова Астхик Сергеевна
6.0
0
Ленникова Астхик Сергеевна
Физиотерапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Педиатрический факультет, 1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
0 отзывов
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