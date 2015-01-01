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  3. Литвина Лариса Викторвна
Литвина Лариса Викторвна
6.0
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Литвина Лариса Викторвна

Физиотерапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Физиотерапия", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №5
ул. Калинина, 78
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
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