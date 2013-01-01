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Магда Людмила Николаевна
5.7
1

Магда Людмила Николаевна

Педиатр
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", ВГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
Доступна онлайн запись
ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв

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