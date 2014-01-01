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  3. Мамонтова Кристина Валерьевна
Мамонтова Кристина Валерьевна
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Мамонтова Кристина Валерьевна

Гастроэнтеролог
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, Педиатрический факультет, 2013 г. окончания
  • Интернатура по терапии, ТГМУ, на базе кафедры госпитальной терапии и фтизиопульмонологии, Приморская краевая клиническая больница № 1, г. Владивосток, 2014 г.
  • Первичная профессиональная переподготовка по специальности "Гастроэнтерология", 2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • СЦ «Психосоматика ассоциированных желудочно­кишечных заболеваний», г. Москва, 2014 г.
  • Стажировка на базе Медицинского университета Шатрите, 2015 г.
  • ­СЦ «Междисциплинарные аспекты заболеваний желудочно ­ кишечного тракта», г. Владивосток, 2015 г.
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Участие в ассоциациях
  • Член Российской Гастроэнтерологической Ассоциации (РГА)
  • Член Американской Гастроэнтерологической Ассоциации (AGA)
  • Член Российского общества по изучению печени (РОПИП)
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Здравница
ул. Беляева, 2
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
8 отзывов

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