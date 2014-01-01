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Мамонтова Кристина Валерьевна
7.2
8
Мамонтова Кристина Валерьевна
Гастроэнтеролог
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
ТГМУ, Педиатрический факультет, 2013 г. окончания
Интернатура по терапии, ТГМУ, на базе кафедры госпитальной терапии и фтизиопульмонологии, Приморская краевая клиническая больница № 1, г. Владивосток, 2014 г.
Первичная профессиональная переподготовка по специальности "Гастроэнтерология", 2015 г.
Курсы повышения квалификации
СЦ «Психосоматика ассоциированных желудочнокишечных заболеваний», г. Москва, 2014 г.
Стажировка на базе Медицинского университета Шатрите, 2015 г.
СЦ «Междисциплинарные аспекты заболеваний желудочно кишечного тракта», г. Владивосток, 2015 г.
СЦ «Мир без гепатита С», г. Москва, 2015 г.
ОУ«Международная Национальная Школа гастроэнтерологии, гепатологии», г. Москва, 2016 г.
СЦ «Заболевания печени», г. Москва, 2016 г.
СЦ «Патология пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки», г. Москва, 2016 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях
Член Российской Гастроэнтерологической Ассоциации (РГА)
Член Американской Гастроэнтерологической Ассоциации (AGA)
Член Российского общества по изучению печени (РОПИП)
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Здравница
ул. Беляева, 2
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
8 отзывов
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