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Марохина Татьяна Семеновна
5.7
3
Марохина Татьяна Семеновна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Акушерство и гинекология, Владивостокский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Первомайского района
ул. Калинина, 55
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
3 отзыва
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